Дербито со Арсенал е клучот за судбината на Солскјер?

Денеска во рамките од седмото коло од Премиер лигата на „Олд Трафорд“ ќе се игра дербито од 17.30 часот помеѓу екипите на Манчестер јунајтед и Арсенал.

Две екипи кои можат да се пофалат на натпреварите во Европа (поточно ЛШ и Лига Европа), но истото не може да се каже и за досегашните перформанси на домашната сцена.

Во Лигата на шампионите блескаа „црвените ѓаволи“ во првите две кола, но во Премиер лигата каде после пет одиграни натпревари имаат само две победи и се дури на 15 позиција со седум бода, девет помалку од лидерот Ливерпул, со напомена дека актуелниот шампион има два меча повеќе.

Игра доста променливо составот на Оле Гунар Солскјер сезонава, загуби дома од Кристал Палас (1:3), едвај триумфираше кај Брајтон (2:3), па следуваше катастрофата дома од Тотенхем (1:6), победата над Њукасл (1:4), а во минатата рунда ремизираше со Челси без голови.

