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Дел од општина Петровец денеска без струја
Без електрична енергија денеска од 9:00 до 15:00 часот ќе останат дел од корисниците од Средно Коњари, Горно Коњари и село Дивље во општина Петровец.
Како што информира РЦУК-Скопје, прекините се поради планирани технички зафати во електросистемот во Скопје.
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#струја
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