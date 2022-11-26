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Дел од општина Петровец денеска без струја

Д.А.
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Без електрична енергија денеска од 9:00 до 15:00 часот ќе останат дел од корисниците од Средно Коњари, Горно Коњари и село Дивље во општина Петровец.

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Како што информира РЦУК-Скопје, прекините се поради планирани технички зафати во електросистемот во Скопје.

#струја
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