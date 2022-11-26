Дел од општина Петровец денеска без струја

Сообраќаен хаос, колони возила, нервозни возачи кои се обидуваат од Аеродром да стигнат кон центарот на градот и заглавуваат на булеварот Кузман Јосифовски Питу поради градежните работи кои се одвиваат на потегот од Транспортен центар до крстосницата со булевар Кочо рацин. Ова е секојдневната слика пред Народна банка откако пред два месеци започна реконструкцијата на …

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