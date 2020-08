„Црниот пантер“ зборуваше за ракот и плачеше, а никој не ја знаеше неговата тајна (ВИДЕО)

На социјалните мрежи се шири емотивна снимка од ѕвездата на „Црниот пантер“, Чедвик Босман, кој почина по четиригодишната битка со ракот.

За време на интервјуто за радиото SiriusXM зборувал за две деца во терминалната фаза на рак кои сакаат да го доживеат прикажувањето на филмот „Црниот пантер“, а во текот на говорот не можел да ги задржи солзите. Со оглед на тоа што сега е познато дека и самиот во тоа време се борел со ракот на дебелото црево, ова интервју доби уште подлабоко значење.

Босман во интервјуто зборува за момчињата Иан и Тајлор, а нивните родители му рекле дека момчињата сакаат да издржат да го видат филмот во февруари 2018 година.

„После тоа се чувствувате скромно, размислувате за тоа колку тоа им значи. Ама кога гледам како нè прифати светот, дека тоа стана движење и сега има свој живот, сфатив дека се случува нешто големо“, рекол Босман.

Босман не можеше да ги задржи солзите кога соопшти дека момчињата починале пред премиерата.

This 2018 clip of Chadwick Boseman getting emotional about the impact Black Panther had on two little kids with terminal cancer is especially heartbreaking, knowing now that he was fighting the same fight. RIP. pic.twitter.com/5giV543c8L

— Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) August 29, 2020