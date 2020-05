Во Сао Паоло погреби на секои 10 минути, а епидемијата сѐ уште не го достигна својот врв

Во болницата Емилио Рибас во Сао Паоло нема повеќе слободни кревети.

Во најголемиот и најтешко погодениот бразилски град Сао Паоло, коронавирусот допрва треба да го достигне пикот, а здравствениот систем веќе се распаѓа, објави Си Ен Ен.

Додека лекарите се обидуваат да спасат животи, претседателот Жаир Болсонаро фокусиран е на економијата на својата земја.

Бразил оваа недела изби на второто место на светот по бројот на заразени, после САД и има повеќе од 330.000 потврдени случаи од коронавирус. И покрај тоа, бразилскиот претседател, кој ковид-19 го нарекува „мал грип“, ги повика претпријатијата повторно да отворат.

Во болницата Емилио Рибас во Сао Паоло нема повеќе слободни кревети. Во тој град од коронавирус починаа речиси 6.000 луѓе, а потврдени се повеќе од 76.000 случаи на инфекции.

Во ридовите над Сао Паоло, на гробиштата Вила Формоса се бескрајни нови гробови, а се чини дека погребите се случуваат на секои 10 минути.

