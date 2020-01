Во последните часови Јунајтед ангажираше нов напаѓач!? (ФОТО) - Слободен печат

Тој веќе има искуство од Премиер лигата, беше член на Ватфорд од 2014-2017 година. Ќе има право на настап за „црвените ѓаволи“ сезонава во Лига Европа.

Се очекува Одион Игало да биде значително засилување во редовите на екипата предводен од норвешкиот менаџер Оле Гунар Солскјер.

Буквално во последните часови од зимскиот преоден рок, Манчестер јунајтед успеа да доведе напаѓач, станува збор за репрезентативецот на Нигерија, Одион Игало.

Manchester United have agreed personal terms with Odion Ighalo. The club will pay just a third of his £300,000-a-week wage. (Source: Fabrizio Romano)#DeadlineDay pic.twitter.com/vkIZrNBC9S

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2020