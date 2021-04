ВИДЕО I Објавени деталите од протоколот за седиштето на претседателката на Европската Комисија: Анкара тврди дека распоредот е направен по барање на ЕУ

Дипломатскиот инцидент „Софагејт” и притисоците од јавноста ги наведоа службите на претседателот на Европскиот совет да ги објават деталите од протоколот на посетата на двајцата ЕУ претседатели на Анкара.

За потсетување при посетата кај турскиот претседател Анкара претседателката на Европската Комисија, Урсула фон дер Лајен, не доби седиште до нејзиниот колега претседателот на Европскиот Совет, Шарл Мишел и нивниот домаќин, претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган. Таа беше приморана да седне на одвоена софа оддалечена од двајцата мажи предизвикувајќи лавина од реакции и обвинувања за сексизам како кон Ердоган така и кон Мишел кој седна без колебање оставајќи фон дер Лајен да седне на каучот.

First they withdraw from the Istambul Convention and now they leave the President of European Commission without a seat in an official visit. Shameful. #WomensRights pic.twitter.com/p5Z4AHuHjK

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) April 6, 2021