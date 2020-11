Вархеји ја поздрави одлуката на Србија за амбасадорот, ја повика Црна Гора да го направи истото

Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеји го поздрави потегот на српската Влада да ја повлече одлуката за протерување на црногорскиот амбасадор од земјата.

– Ја повикувам Црна Гора да го направи истото, напиша синоќа Вархеј на Твитер.

Тој нагласи дека добрососедските односи и регионалната соработка се основа за процесите на проширување, стабилизација и асоцијација.

#Montenegro #Serbia: I welcome Serbian Government decision to withdraw expelling of Montenegrin ambassador. I call on Montenegro to do the same. Respect for good neighbourly relations®ional cooperation are cornerstones of #EUenlargement & Association and Stabilisation Process.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) November 29, 2020