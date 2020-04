Претседателот на Уганда покажа како се прават склекови во домашни услови и порача: Останете дома и вежбајте (ВИДЕО)

– Не мора да вежбате на отворено. Еве моја демонстрација како може да вежбате во затворено и да останете безбедни, додаде тој.

Додека земјите ширум светот се борат да ги задржат граѓаните во нивните домови и така да го запрат ширењето на коронавирусот, претседателот на Уганда Јовери Мусевени се обидува нешто поинаку.

Имено, тој, во желба да ги охрабри граѓаните на Уганда да останат дома во текот на ограничувањето на движењето, 75- годишниот лидер објави свое видео од тоа како вежба дома, пренесува Си Ен Ен.

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ

— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) April 9, 2020