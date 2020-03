Откако истото го направи во Кина, коронавирусот го „прочисти“ воздухот и во северна Италија

Како што беше случај и со Кина, изгледа дека потполната блокада на Италија поради коронавирусот доведе до „прочистување“ на воздухот, а доказ за тоа се сателитските снимки кои покажуваат дека ситуацијата е значително подобра, барем кога станува збор за загадувањето на воздухот на северот на Италија.

Европската вселенска агенција преку своите снимки покажа како нивото на штетни гасови драстично е намалено.

7 day running average of NO₂ (air pollutant) levels in Europe in 2020. For example in North #Italy the pollution levels have clearly decreased. OMI satellite data. #COVIDー19 #CoronaVirus #covid19 #airquality pic.twitter.com/RX9uizaGMP

— Antti Lipponen (@anttilip) March 11, 2020