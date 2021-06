Очекувано: Холандија остана без селектор, Де Бур си даде оставка

Фудбалската федерација на Холандија објави дека Франк де Бур повеќе не е селектор. Соработката со 51-годишниот Де Бур е прекината по шокантната елиминација на Холандија од Чешка во осминафиналето на Евро 2020.



Де Бур седна на селекторскто столче во септември 2020 година кога го наследи Роналд Куман и потпиша двегодишен договор. Неговиот избор предизвика негативни реакции во холандската јавност бидејќи Де Бур имаше катастрофални резултати во последните три клубови кои ги предводеше, Интер, Кристал Палас и Атланта.

Трите победи во групната фаза на Евро 2020, меѓу кои беше и таа над Македонија го намали притисокот врз него, но поразот од Чешка во осминафиналето му пресуди на Де Бур.

– Притисокот се зголеми и за мене тоа не беше допро опкружување – изјави Де Бур.

Frank de Boer steps down immediately as coach of the Dutch national team.

Thank you @FdeBoerofficial for all your efforts. We wish you all the best. https://t.co/izIGRxGjwu

— OnsOranje (@OnsOranje) June 29, 2021