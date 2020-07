На Барселона ништо не и оди од рака, Најки им испорачал фалц дресови

Во екипата на Барселона владее вистински хаос, фудбалерите ја загубија довербата во тренерот Кике Сетиен, првата ѕвезда на тимот Лионел Меси ги прекина преговорите за новиот договор, додека претседателот Хосеп Мариа Бертомеу е на удар на јавноста поради неговите „шпионски активности“, односно ангажира ПР компанија која на социјалните мрежи ќе ги оцрнува фудбалерите кои се против неговата политика.

Последниот удар за Барселона е од спонзорот и производител на спортска опрема Најки кој испорачал неквалитетни дресови. Според весникот „Мундо Депортиво“ грешката е откриена на новиот дрес за сезоната 2020/21 кој требаше да биде пуштен во продажба.

Најки испорачал два типа на дресови, „Vapor Match“ и „Stadium“, а кај вториот тип на дресови кои се поевтини во откиено дека тие бледнееат од водата и потта и поради тоа не можат да се продаваат.

Претседателот на Барселона, Хосеп Мариа Бертомеу, потпретседателот Ориол Томас и извршниот директор Жоан Карлес Равентос веќе упатила жалба до Најки од кого бара да ја процени штетата и да плати финансиски надомест кој го претрпи клубот бидејќи не може да ги продава новите дресоци.

„Доколку мултинационална компанија како Најки одбие да исплати штета, Барселона е подготвена да оди на суд“, објави „Мундо Депортиво“.

📰 — Barcelona will showcase their home kit for next season at home against Espanyol on July 7th or 8th. [sport] pic.twitter.com/U4nv5TW82B

— Barça Universal (@BarcaUniversal) June 14, 2020