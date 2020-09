Моментот кој навивачите на Ливерпул го чекаа цело лето (ВИДЕО)

Фановите на Ливерпул конечно го дочекаа моментот на кој се надеваа цело лето. Тијаго Алкантара денеска го облече дресот на Ливерпул откако вчера англискиот и германскиот тим се договорија за отштетата.

„Црвените“ ќе му платат на Баерн околу 30 милиони евра обесштетување, а шпанскиот репрезентативец експресно ги договори личните услови со Ливерпул и од оваа сезона ќе биде креатор на играта на тимот од „Енфилд“.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta

— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020