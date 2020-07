„Црвените ѓаволи“ денеска потврдија ја продолжија соработката со 31-годишниот српскиот интернационалец…

Немања Матиќ потпиша нов договор со Манчестер јунајтед кој ќе трае до јуни 2023 година.

Дојде на „Олд Трафорд“ во 2017 година и досега запиша 114 натпревари за клубот, а за најдобрата српска репрезентација има 48 мечеви.

– Многу сум среќен што ќе продолжам да бидам дел од овој одличен клуб. Како играч, имам уште многу да придонесам и да постигнам во мојата кариера, и да го направам тоа со Манчестер Јунајтед ќе биде огромна чест – рече Матиќ.

✍️ @NemanjaMatic is here to stay! #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 6, 2020