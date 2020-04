Лидерот на Чеченија ја избричи главата после повикот за отворање на берберниците (ВИДЕО)

View this post on Instagram

Глава Чеченской Республики на своей странице в «ВКонтакте» посоветовал своим подписчикам побриться налысо. В считанные часы фотографии в новом образы заполнили практически все соцсети. Эстафету Рамзана Кадырова #Чистая голова!Стоп Коронавирус поддержали известные спортсмены, звезды шоу-бизнеса, государственные служащие, правоохранители и простые жители России. Подписчики же сошлись во мнении, что лысина в сочетании с бородой очень идет мужчине. #ЧГТРК #ЧР #Грозный ##Чистая голова