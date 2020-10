Лацио повторно во ЛШ: УЕФА потсети на мајсторијата на Пандев против Реал! (ВИДЕО)

Лацио после 13 години повторно е во групите од Лигата на шампионите, последен пат беше дел од елитата во сезоната 2007/08.

Оваа сезона „небесно-сините“ ќе играат во групата „Ф“ заедно со екипите на Зенит Ст. Петерсбург, Борусија Дортмунд и Клуб Бриж.

Првиот меч играчите предводени од тренерот Симоне Инзаги ќе го играат во вторник (20. октомври) на Олимпискиот стадион во Рим (21.00 часот) против Борусија Дортмунд.

По повод враќањето на Лацио во ЛШ, денеска УЕФА на социјалните мрежи објави видео со едни од најубавите погодоци на римскиот клуб во минатото во ова натпреварување.

