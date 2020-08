КУЛТУРНИ ДЕМОНСТРАНТИ: Белорусите го рушат Лукашенко, но и прават работи кои го воодушевуваат светот (ФОТО+ВИДЕО)

Така, на социјалните мрежи се гледа како тие си ги соблекуваат чевлите пред да застанат на клупите.

Демонстрантите во Белорусија не се откажуваат од намерата да го срушат долгогодишниот лидер Александар Лукашенко, а тоа го прават на исклучително мирољубив и културен начин, грижејќи се при тоа да ги уништуваат своите градови.

По првите протести на кои голем број на луѓе се приведени, тие продолжија да се собираат и во се поголем број, додека речиси никој помеѓу нив не предизвикува нереди.

Interesting, in Belarus a lot of people standing on public benches first took their shoes off. https://t.co/XHgTkKEGuk

Тие протестираат со музика и пеење, формирање човечки синџири, а притоа гледаат што повеќе да ја зачуваат својата околина.

Така, на социјалните мрежи се гледа како тие си ги соблекуваат чевлите пред да застанат на клупите.

This is what protests in #Belarus look like 👇People take off their shoes when standing on benches, spare flowerbeds, play chess, hang trashcans and first aid kits on trees-posts.

No broken windows, jaywalking, looting or cars on fire. Day five in brief: https://t.co/ueNLn9HSkC pic.twitter.com/wn2R9FRowj

— BelarusFeed (@BelarusFeed) August 13, 2020