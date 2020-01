Коланџело: Коби Брајант во „Куќата на славните“! - Слободен печат

– Се очекува тоа да биде најсилната класа во историјата со Коби, Гарнет и Данкан. На Коби ќе му биде оддадена почест каква што заслужува – вели Коланџело.

Коби Брајант кој почина вчера во хеликоптерска несреќа, ќе биде постхумно примен во „Куќата на славните“ на Националната кошаркарска асоцијација во Спрингфилд, Масачусетс.

Уште од претходно се најавуваше дека Коби Брајант заедно со Тим Данкан и Кевин Гарнет ќе бидат нови членови на „Куќата на славните“.

Ваквата информација денеска ја пренесува новинарот Шамс Чаранија од „Атлетик”, повикувајќи се на претседателот на Бордот на управителите на „Куќата” – Џери Коланџело.

Kobe Bryant will be a first-ballot enshrinement into the Naismith Basketball Hall of Fame class of 2020.

"Expected to be arguably the most epic class ever with Kobe, Tim Duncan and Kevin Garnett," HOF chairman Jerry Colangelo says. "Kobe will be honored the way he should be."

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2020