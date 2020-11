Интересен разговор на Сампрас и Ѓоковиќ: Го сакам твојот ритерн (ВИДЕО)

Во пресрет на завршниот мастерс турнир, АТП направи специјален серијал во чест на 50 години од одржување на овој турнир.

За таа цел се собрани поранешните и актуелните тенисери кои разговараа на разни теми, а во еден момент меѓу себе разговараа Новак Ѓоковиќ и поранешниот најдобар тенисер, Пит Сампрас .

Тим Хенман го запраша Сампрас кој дел од играта на Ѓоковиќ би сакал да ја „украде“ за себе и во тие моменти во разговорот се вклучи првиот тенисер на АТП ранг листата со зборовите „Може ли га погодувам“.

Sampras & Djokovic. Need we say more? 🤩

To celebrate 50 years of #NittoATPFinals, ATP Tour presents a new series bringing together legends of the past and present. 👇

— ATP Tour (@atptour) November 9, 2020