Големиот критичар му честиташе на Ѓоковиќ: Тој е неверојатен

Поранешниот американски тенисер Енди Родик, кој во минатото знаеше да го критикува српскиот тенисер, но по деветтиот триумф во Мелбурн на Новак Ѓоковиќ, тврди дека отсекогаш имал респект за неговата игра. Родик исто така смета дека критиките кои ги упатува кон Ѓоковиќ не значат дека тој има лошо мислење за српскиот тенисер. Родик преку социјалните мрежи се огласи по триумфот на Ѓоковиќ.

Djoker is so good. He’s routined great great players at Aussie Open over the years. There is nowhere to attack him on the court. It’s like not being able to hit a boxer, but that boxer also has knockout power in both hands. Props.



„Џокер е толку добар. Со години рутински победува одлични тенисери на Австралија Опен. Не постои место на теренот каде можете да го нападнете. Тоа е како да не можете да му зададете удар на боксер кој може да ве нокаутира со двете раце. Респект“, напиша Родик на социјалните мрежи кој потенцира дека е реален во своите коментари.

– Секогаш зборувам така како што е. Пронајдете ми еден пример каде не сум му укажал респект за нешто што го направил на теренот. Имам право да не се согласувам со некои работи надвор од терените, но во целост ја почитувам неговата игра. Тој е неверојатен.

Always happy to call it like I see it. Please find me one time where I haven’t given Novak his props for what he’s done on court. I’m allowed to disagree w some off court while still having full respect for the game. He’s unreal

