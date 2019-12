Ги заменија улогите: Најсексапилната скијачка го запроси момчето - Слободен печат

Се очекува венчанката помеѓу најсексапилната скијачка и Субан да се одржи во август идната година.

„Среќен Божиќ и среќни празници. На нашата втора годишнина, го запросив Пи Кеј иго прашав дали сака да се ожени за мене. Ми одговори позитивно. Не мораат само жените да добиваат прстени“, напиша Линдзи Вон на својот Твитер профил.

Merry Christmas and happy holidays everyone!! On our 2 year anniversary, in a “non traditional” move, I asked PK to marry me and he said, Yes ☺️! Women aren’t the only ones who should get engagement rings! #MerryChristmas #equality pic.twitter.com/hhdm85RoWi

