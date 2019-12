Бекамови заљубени и по 20 години брак: По крштевањето на децата славеле и танцувале до утрото! (ФОТО) - Слободен печат

Дејвид (44) и Викторија Бекам (45) ретко разменуваат нежности во јавност, но овој пат биле фотографирани како танцуваат и се бакнуваат на забава по повод крштевањето на нивните деца. Парот никогаш не изгледал толку среќно и заљубено, велат коментарите на присутните.

Викторија потонала во прегратката на саканиот сопруг, а додека танцувале заедно изгледале позаљубени од било кога, иако се веќе цели 20 години во брак. Тие танцувале на песната „Can’t Take My Eyes Off You” и се топеле во прегратката.

Во весело расположение Дејвид излегол на подиумот и почнал да танцува и со Марк Ентони, поранешниот сопруг на Џенифер Лопез, кој исто така бил на прославата која траела до доцна во ноќта.

Викторија споделила низа фотографии и видеа на Инстаграм, каде се гледа како лудо се забавувале на приватната журка. Споделила и низа фотографии од своите деца, кумата Ева Лонгорија, Марк Ентони и останатите гости, но сепак, тоа што било најромантично и привлекло најголемо внимание, е љубовта меѓу Дејвид и Викторија.

