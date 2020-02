Алисон ја крштеваше сопругата на фудбалер на Јунајтед (ВИДЕО) - Слободен печат

View this post on Instagram

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo” (Mateus 28.19) Esse dia! O dia que ficará marcado sempre em meu coração e em minha alma. O dia do meu encontro com Jesus Cristo, onde eu senti sua presença e senti que era a escolha mais certa e importante da minha vida. Onde entreguei a minha vida e todo meu coração para ele. Nem se eu quisesse eu conseguiria explicar tudo o que senti naquele dia e como o senhor vem transformando a minha vida e a vida da minha família. Eu não poderia deixar de agradecer aos meus queridos amigos @natalialbecker e @alissonbecker que me apresentaram a vida em Cristo Jesus e com seus testemunhos vem transformando a vida de todos a sua volta, inclusive a minha! Obrigada por me fazerem senti o verdadeiro amor. Vocês são benção em nossas vidas! Obrigada Deus, por fazer suas obras em minha vida. Eu sirvo ao senhor! ❤️ 14.01.2020