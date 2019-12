Ајзеа Томас тргна да се расправа со навивачите кои го навредуваа (ВИДЕО)

Бекот на Вашингтон визардс, Ајзеа Томас за време на натпреварот со Филаделфија за време на натпреварот замина на трибините каде имаше вербална расправија со двајца навивачи на противничкиот тим кои го навредуваа.

Тој не замина за да се пресмета физички туку само да им порача дека не го почитуваат и тоа го чинеше исклучување, а и навивачите беа исфрлени од салата.

– Промашив едно слободно фрлање, а го погодив второто. ПОтоа еден од нив покажа два средни прсти и гласно викна кон мене „Е*и се кучко“. Отидов и му реков тоа да не го прави, да не покажува непочитување бидејќи јас сум маж, а тој треба да биде навивач.

Isaiah Thomas went into the stands to confront to some fans and then got ejected pic.twitter.com/DPhZgsqDH5

— NBA Central (@TheNBACentral) December 22, 2019