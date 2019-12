Започнува операцијата за битолското кино „Партизан“

View this post on Instagram

Состојбата во која се наоѓаше старото кино ,,Партизан" пред да започнеме со работа. Тоа што не момете да го видите на сликите е мртвото куче кое го извадивме чистејќи под бината и еден куп срчи кои ги извадивме од објектот. #OperacijaKinoPartizan @teatarbitola