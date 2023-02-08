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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево, со умерен североисточен ветер
Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер претежно од североисточен правец, прогнозира УХМР. Утринската температурата ќе се спушти до минус 13, а дневната ќе искачи до 7 степени.
Во Скопје слично време, сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура ќе се движи до минус 6, а дневната до 3 степени.
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