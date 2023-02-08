ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: Сончево, со умерен североисточен ветер

Пакетот кадровски решенија за влез на Алијанса за Албанците (АА) во Владата во најголем дел е договорен меѓу Димитар Ковачевски и претседателот на опозициската партија Арбен Таравари, но дали договореното ќе биде прифатливо и за претседателот на Алтернатива Африм Гаши за тој да остане или да ја напушти „Илинденска“, се очекува да се знае најдоцна …

Сите прашања затворени, се чека одговорот на Алтернатива Read More »