ВИДЕО: Мурињо влезе во соблекувалната на Динамо и им аплаудираше на играчите!

Менаџерот на Тотенхем, Жозе Мурињо им ја честиташе победата на играчите на Динамо Загреб на стадионот „Максимир“.

Денеска на реванш натпреварот од осминафиналето во Лига Европа, „модрите“ ја анулираа негативата од првиот меч (0:2), и со 3:0 го елиминираа премиерлигашкиот гигант.

После одигрувањето на дуелот, Мурињо влезе во соблекувалната на хрватската екипа и им аплаудираше на играчите.

Ривалите му се заблагодарија, а Португалецот уште еднаш ја покажа својата класа и докажа дека е голем и во поразите.

Jose Mourinho walked into Dinamo Zagreb’s dressing room to congratulate them 👏

(via @PeytonCity)pic.twitter.com/YyKzwm8uJr

— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2021