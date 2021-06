Трибините на стадионот за време на Евро 2020 се полни со убави навивачки, и тоа често знае да ги деконцентрира како навивачите на трибините така и коментаторите на преносите.

Токму тоа му се сличи на еден арапски коментатор кој почна да пее кога виде преубава навивачка на трибините.

The Arabic commentator is astronomically down bad 😭 #EUROS2020 pic.twitter.com/kfanAA2CVT

— 『Jay』 (@FreddoAkh) June 18, 2021