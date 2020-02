РАКЕТЕН НАПАД ВО ИРАК: Погодена американската воена база во Киркук - Слободен печат

Базата „К1“ последен пат е нападната на 27 декември, кога загина еден Американец.

Извршен е ракетен напад на ирачката воена база во Киркук, во која се сместени американси војници, јавува АФП, повикувајќи се на безбедносни извори од Ирак и САД.

Засега нема податоци за тоа дали некој загинал или е ранет во нападот, пренесува Спутник.

Уште не е познато кој ги испалил ракетите кон базата.

Update: At least 2 rockets hit K-1 military base hosting #US troops in #Kirkuk #Iraq.

The attack was blamed on #Iran Backed Kataib Hezbullah. pic.twitter.com/Ce2rtTDeUG

— Mehrdad Torabi (@mehrdadt1987) February 13, 2020