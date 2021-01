Нов земјотрес во Хрватска: Повторно почувствуван потрес кај Глина

Околу 7.45 часот се почувствува нов потрес кај Глина. Според податоците на ЕМСЦ, тој бил со сила од 3 степени по Рихтер.

Меѓутоа, како што јавува Сеизмолошката служба, потресот кој се почувствувал во 7.46 бил посилен отколку што известиле ЕМСЦ.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.0 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/Qjahkno5IS

— EMSC (@LastQuake) January 14, 2021