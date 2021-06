Нов рекорд: Козловски стана најмладиот фудбалер во историјата на ЕП

Полскиот репрезентативец Кацпер Козловски со 17 години и 246 денови стана најмладиот фудбалер кој заиграл на едно Европско првенство. Козловски на натпреварот помеѓу Шпанија и Полска влезе во игра на стартот од второто полувреме на местото на Матеуш Клих.

Кацпер Козловски е фудбалер на Погон Счечин, а натпреварот против Шпанија му беше четврти за А репрезентацијата на Полска.

Досегашниот рекорд на Еворпските првенства за најмлад фудбалер го држеше Португалецот Ренат Санчез кој на ЕП 2016 против Франција заигра со 18 години и 327 дена.

Најмлад репрезентативец кој заиграл во квалификациите за ЕП е Норвежанецот Мартин Едегор со само 15 години и 300 дена.

