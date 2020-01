Над 160 повредени во протестите во Бејрут (ВИДЕО) - Слободен печат

Над 160 луѓе се повредени денеска во протестите во Бејрут, Либан, откако безбедносните сили употребија солзавец и водени топови во судирот со демонстрантите во близина на либанскиот парламент.

-Над 65 луѓе се однесени во болниците, додека над 100 добиваат помош на лице место, изјавил портпаролот на Црвениот крст, додавајќи дека меѓу повредените има припадници на безбедносните сили.

Во Либан избија масовни насилни протести против владејачката елита. А претседателот денеска нареди војската да излезе на улиците за да воспостави ред во државата.

Live from #Beirut – where electricity is cut from the whole Martyr square. Police is cracking down on protestors now. Numbers are still big. Teargas pouring like rain every 5 minutes. #lebanon #LebanonProtests pic.twitter.com/4XVbsd6rXB

— Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) January 18, 2020