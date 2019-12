Коментар на Кантона за играта на Јунајтед: Тоа е како секс во староста - Слободен печат

Легендарниот фудбалер на Манчестер јунајтед, Ерик Кантона на интересен начин ја објасни состојбата во клубот кој моментно се наоѓа на осмото место на табелата во Премиер лигата со дури 24 бодови помалку од лидерот Ливерпул.

Cantona: “Watching United play now is a bit like making love as an old man. You try as hard as you can, but at the end of the day everyone is a bit disappointed. But they will be back!” 😂 #MUFC [Otro] pic.twitter.com/Q0ECvWURsc

