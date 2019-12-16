И после пак не верувајте: 10 фотографии кои докажуваат дека фризурата го менува изгледот на жената (ФОТО)

Талентираниот фризер Евгени Жук е вистински мајстор во својот занает. Тој е фризерот за којшто сонуваат жените ширум светот.
Тој е најбараниот професионалец во Москва, кој покрај приватниот бизнис, работи и на голем број телевизиски проекти во Русија.
Во емисијата „10 години помлада“, стилизирал многу жени правејќи ги попривлечни.
Уверете се во тоа дека вистинската фризура навистина може да го трансформира женското лице…
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Здравствуйте друзья! Сегодня хотел бы написать про цвет волос, и как он взаимодействует с нашими особенностями внешнего вида. Ведь вы наверняка замечали, что один и тот же человек с разным цветом волос будет выглядеть совершенно по разному. Вот почему это происходит: ⠀ ⠀ Темный цвет волос👩🏻🦱 делает ярче голубые, серые и зеленые глаза. ⠀ Коричневый цвет волос с золотистым, с красным, с рыжим оттенком👩🏻🦰, а также темно-красные оттенки рыжего цвета делают ярче зеленые глаза за счет того, что это цвета антагонисты. ⠀ Темно-карие 👀и черные глаза выглядят темнее со светлыми волосами. Потому как на контрасте они так же выглядят выразительней. ⠀ С темным цветом волос белки глаз 👁выглядят белее белизна зубов ярче👄. И цвет кожи тоже светлее, но, по-моему, я об этом уже писал.🧐 ⠀ Важно помнить☝🏼, что цвет волос влияет не только на брови и глаза👀, но и на другие особенности лица, будь то пигментные пятна или какие-либо несовершенства кожи. Темное подчеркивает светлое. А светлое усиливает темное.👩🏻🦱👩🏼 @zhuk.studio
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Многие женщины 👩🏼считают, что у них есть только один 1⃣ идеальный образ. Так вот, это не так. На мой взгляд, у каждой девушки есть несколько вариантов стрижки, длины и цвета волос, прически, с которыми она может выглядеть прекрасно. Главное правильно подобрать 😎. ⠀ Опираясь на некоторые индивидуальные особенности внешнего вида, характера и даже эмоционального состояния девушек, с которыми я работаю, я подбираю тот образ который им нужен 🧐 ⠀ И именно такая специфика и стиль работы присутствует у мастеров моего Салона @zhuk.studio 👌🏽 И это я считаю самым главным в нашей работе ☝🏼 ⠀ На фото одна и также девушка, в разных образах. И на мой взгляд, они оба ей подходят. Но большинству, может нравиться только один. Какой из образов нравится вам больше??? 1 или 2???? ⠀ #zhukpro #zhukstudio Поставьте лайк.
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Преображение для Насти в @zhuk.studio !!! Смотрите в IGTV полную версию процесса работы! Я готов выбрать из своих подписчиц желающую преобразится , и записать ещё один такой мастер класс и преображение ! Отмечайте себя, и тех кому хотели бы пожелать поучаствовать в этом преображении.
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Очередное небольшое преображение с моего мастер-класса в Казани! Какой образ вам больше нравится? 1 или 2???
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Новая Перезагрузка!!!! Сегодня в выпуске была грустная но к сожалению очень распространённая история ! Пишите ваше мнение, и ставьте лайк за преображение героини !!! Хочу в очередной раз поблагодарить своих мастеров @zhuk.studio за помощь в работе ! Для создания цвета я использовал #lorealpro #efossor на воде,смыл цвет (красный оттенок), затем затонировал #dialight 6-50гр, после создания ровного натурального цвета я провёл осветление по технике #шатуш , #blondstudio на 6%, тонирование #dialight 10,32 на 4,5%
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Новая Перезагрузка!!! ⠀ С таким цветом волос Саша стала выглядеть ярче🌟 Образ получился контрастней, но не за счёт окрашивания в яркие оттенки, а за счёт тотально-светлого цвета!!! Голосуем!!! ⠀ Блондинки ⚪️или брюнетки ⚫️ ???? ⠀ Для создания цвета я использовал #lorealpro , осветление длины в закрытой технике при помощи #blondstudio , затем осветление корней ( везде добавил уход #smartbond ) Тонирование 10.12-40 гр. #dialight .
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Новая Перезагрузка на #тнт!!! Сегодня героиня в рыжем цвете, и на мой взгляд она отлично выглядит!🧡🧡🧡 ⠀ Рыжие цвета волос бывают разных оттенков, бывают рыже-красные, золотисто-рыжие, натурально-рыжие, рыже-коричневые, даже с розовым оттенком рыжий тоже бывает!!! ⠀ Очень важно подобрать тот рыжий цвет, оттенок которого будет правильно подходить вашему типу внешности! На съемках перезагрузки мне всегда помогают мастера @zhuk.studio , за что я им и благодарен! Для создания цвета я использовал #inoa 7.43-35гр. 6.34-35гр. #lorealpro
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Евгений , а какой цвет волос мне подойдёт ?😂🤪 ⠀ От себя хочу сказать, что, чаще всего, любой девушке могут идти как светлый 👩🏼так и тёмный👩🏻🦱 цвет волос, главное, правильно подобрать оттенок, модель (технику) окрашивания, а в остальном все дело вкуса, и у каждого он свой. В прошлых постах я писал☝🏼, как влияет светлота и темнота волос на наши черты лица и в целом внешность. В этот раз я хочу рассказать об оттенках волос и как они могут повлиять. Тёплые (желтые оттенки) в Блонде, делают бледное (слегка серый цвет) лицо ещё бледнее , а цвет волос на фоне лица ещё желтее (даже если цвет волос не такой уж и желтый)! В России девушек с таким оттенком лица много, потому что у нас славянская внешность, отсутствие солнца, и при этом еще культ пепельного цвета волос👩🏼🦳👩🏽🦳👩🏻🦳! и даже при слегка тёплых оттенках цвета волос , многие судорожно кричат «..он желтый!!!»😫. В таких ситуациях, чтобы образ не был сильно серый, холодный, лучше использовать в качестве холодных нюансов – розовые (фиолетовые) оттенки. В темных цветах тоже есть свои НО. Если к примеру на лице присутствуют покраснения (близко расположены сосуды), то крашенные в натуральный цвет волосы (такой цвет как правило имеет оливково-зеленоватый оттенок🍈) на контрасте с краснотой лица может усилить этот эффект! Или противоположный случай, когда коричневый цвет с оттенком красного, в свою очередь делает весь образ слишком красным! В этом случае лучше выбрать шоколадный цвет с оттенком золота! Вы визуально “уходите” от красноты, и в тоже время остаётесь в тёплых оттенках, присутствует баланс👌🏽! Сейчас я прописал всего два случая из того, как я и моя команда работает с цветом! Больше и более подробно можно прописать только в книге. Но я буду раз в неделю делиться с вами такого рода профессиональной информацией! От вас жду лайк!!! На фото совместная работа мастера Яны из @zhuk.studio со мной, где я выступал только с консультацией 🗣! На мой взгляд, оба цвета модели подходят👍🏼. И в светлом и в темном она смотриться красиво, просто по-разному воспринимается! А вам как больше нравится? Пишите ваше мнение!!!
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Новая Перезагрузка!!! Мне показалось, что история героини весьма популярный случай, у кого есть такие же черты в характере? Кто из вас чувствует деспотичность в себе? Для создания цвета я использовал #lorealpro осветление при помощи #blondstudio тонирование #dialight 9.01 2,7%
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