И после пак не верувајте: 10 фотографии кои докажуваат дека фризурата го менува изгледот на жената (ФОТО)

Талентираниот фризер Евгени Жук е вистински мајстор во својот занает. Тој е фризерот за којшто сонуваат жените ширум светот.

Тој е најбараниот професионалец во Москва, кој покрај приватниот бизнис, работи и на голем број телевизиски проекти во Русија.

Во емисијата „10 години помлада“, стилизирал многу жени правејќи ги попривлечни.

Уверете се во тоа дека вистинската фризура навистина може да го трансформира женското лице…

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