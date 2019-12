И после пак не верувајте: 10 фотографии кои докажуваат дека фризурата го менува изгледот на жената (ФОТО)

View this post on Instagram

Новая Перезагрузка!!!! Сегодня в выпуске была грустная но к сожалению очень распространённая история ! Пишите ваше мнение, и ставьте лайк за преображение героини !!! Хочу в очередной раз поблагодарить своих мастеров @zhuk.studio за помощь в работе ! Для создания цвета я использовал #lorealpro #efossor на воде,смыл цвет (красный оттенок), затем затонировал #dialight 6-50гр, после создания ровного натурального цвета я провёл осветление по технике #шатуш , #blondstudio на 6%, тонирование #dialight 10,32 на 4,5%