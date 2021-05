ФОТО: За првпат од 1989 година дефанзивец е играч на годината во Англија!

Рубен Дијас е избран за играч на годината во Англија според изборот на Асоцијацијата на фудбалски новинари.

Дијас е првиот одбранбен играч кој дојде до оваа награда уште од 1989 година кога признанието заврши во рацете на Стив Никол, тогаш член на Ливерпул.

Оттогаш воглавно играчи од средниот ред и напаѓачи беа прогласувани за најдобри. Од фудбалерите со дефанзивна ориентација, Нголо Канте беше лауреат во 2017 година, но сепак е играч за врска, додека после него наградата ја освоија Салах, Стерлинг и Хендерсон.

