Босанската Парис Хилтон од врел базен скокна во снег - погледнете ја нејзината реакција (ВИДЕО) - Слободен печат

View this post on Instagram

Zimske radosti kada se #OpetNajljepša guzovi smrznu…doslovno😂🙌🏼❄️☃️⛷ @hotelcinderella 🇦🇹 #obertauern #christmastime #christmas #mountains #mountain #ski #skiing #slopes #austria #holidayseason #DušmaniŠicŠic