ВИДЕО: Земјотресот предизвика мини цунами, поплавени улиците во Измир, се бараат затрупаните

Земјотресот со јачина од 6,6 степени кој го погоди денеска егејскиот регион во Турција предизвикал поплави низ улиците на Измир.

Снимки сведочат дека се поплавените улиците во Измир, поради покачувањето на нивото на морето.

Во земјотресот со јачина од 6,6 степени што се случи во отворени води во Егејско Море, кај местото Сеферхисар во Измир, загинаа четири, а повредени се 120 лица, јави агенцијата Анадолија.

Footage of the moment a building collapses in #Izmir . There are reports of a minor tsunami and flooding in Seferihisar. No casualties reported yet, but the fear is there, as the mayor said around 20 buildings reportedly collapsed #quake #turkey Pray for Turkey 💔 pic.twitter.com/6NziQKXxKj

Оваа информација преку писмено соопштение ја потврди Управата за вонредни состојби (АФАД) при Министерството за внатрешни работи на Турција.

A strong earthquake struck the Aegean Sea on Friday and was felt in both Greece and Turkey, where four people were killed as buildings collapsed in the coastal province of Izmir https://t.co/do5Qazjs5X #Turkey #Greece #Quake #earthquake #AegeanSea #Aegean pic.twitter.com/Fm5yWfoTur

– Според информациите добиени од Координативниот центар за здравство и катастрофи, загинаа четворица наши граѓани, од кои еден се удавил, додека 120 граѓани се повредени, се вели во соопштението.

NEW: Pictures are revealing massive damage in Turkey and Greece after the powerful 7.0 magnitude #quake.

This is in Bayrakli, Izmir Province, Turkey where people are reportedly trapped. 4 deaths now confirmed. #earthquake #Greece #Turkey #earthquaketurkey pic.twitter.com/0UiC0N2zJX

