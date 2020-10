ВИДЕО | Слободен печат дознава: Расте бројот на загинати и повредени во Измир, мобилните телефони не работат, прекинат е и интернетот

Слободен печат во разговор со турски државјанин дознава дека во моментов мобилните телефони и интернет врските се во прекин.

По земјотресот со јачина од од 6,6 степени што се случи на отворени води во Егејско Море, кај местото Сеферхисар во Измир според најновите информации загинаа 6 луѓе. Постојано расте и бројката на повредени, досега евидентирани се 202 лица, јавуваат турските медиуми.

„Страшно е. Сите сме во паника, не можеме да дознаеме дали нашите роднини се безбедни, не работат телефоните и интернетот. Јас имам многу братучеди во Измир“, изјави за Слободен печат Ѓукче Бандахир.

My heart goes out to everyone impacted by this terrible #Earthquake in Turkey and Greece. 🇹🇷 🇬🇷

Yet another tragedy during these difficult times. Compassion, humanity and hope, must drive us forward at this time.

pic.twitter.com/AzTzdpOWVE

— Enes Kanter (@EnesKanter) October 30, 2020