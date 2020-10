ВИДЕО: Не запираат жестоките борби за Карабах

Завојуваните страни сè уште се обвинуваат едни со други за гранатирање населени места.

Жестоките борби околу спорната област Нагорно Карабах продолжуваат и денеска, иако министрите за надворешни работи на Ерменија и Азербејџан отпатуваа во Вашингтон на разговори за решавање на повеќедеценискиот конфликт.

Државниот секретар на САД, Мајк Помпео закажа состанок со министрите за надворешни работи на двете земји, откако пропаднаа два договора за прекин на огнот со посредство на Русија.

Властите во непризнатата република Нагорно Карабах соопштија дека ракетите паднале од азербејџанските позиции на градот Мартакерет и на неколку села во областа Мартуни.

Azerbaijan has repeatedly used widely banned cluster munitions in residential areas in Nagorno-Karabakh.

During an on-site investigation, Human Rights Watch documented four incidents in which Azerbaijan had used cluster munitions.

Daily Brief: https://t.co/MUVvO4OfeV pic.twitter.com/q8anGHLvY3

— Human Rights Watch (@hrw) October 23, 2020