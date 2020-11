Видео I Хаос во Париз: Демонстранти против анти-ковид мерките се судрија со полицијата

Снимки со хаос низ улиците вечерва стигнуваат и од Париз. Група демонстранти излегоа на протест против новите ограничувања на француската влада во насока на спречување на ширењето на коронавирусот.

На Твитер кружат видео снимки за блиски средби меѓу нив и полицијата, блокади на улиците и фрлање со тврди предмети кон полициските службеници.

HAPPENING NOW: Total chaos in #Paris as anti-lockdown demonstrators take to the streets. #France pic.twitter.com/unEZfkCtuQ

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) November 2, 2020