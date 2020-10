ВИДЕО+ФОТО: Протести во Белорусија, истекува ултиматумот на Лукашенко

Полицијата во Минск денеска го блокираше пристапот до центарот на градот во обид да го запре протестниот марш, т.н. Популарен ултиматум, пренесува агенцијата ТАСС.



Полицијата распореди водени топови за да го блокира движењето на неколку илјади демонстранти кон Плоштадот на победата.



Денеска е последниот ден од ултиматумот што претседателскиот кандидат Светлана Тихановскаја му го даде на претседателот Александар Лукашенко.

Барањата вклучуваат негова оставка од функцијата претседател, слобода за политичките затвореници и крај на насилството.

#Belarus This is #Lida, the city of more than 100,000 in Hrodna region. Riot police brutally dispersed protesters there. People were beaten with batons pic.twitter.com/xYM7c0DMtj

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 25, 2020