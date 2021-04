ВИДЕО: Црвен картон на Нејмар, сакаше физички да се пресмета со играч на Лил!

Дербито во Франција помеѓу екипите на ПСЖ и Лил го одбележа инцидент во кој учествуваше ѕвездата на париските „светци“, Нејмар.

Парижаните загубија на домашен терен со 1:0, а фрустрацијата на тимот се виде преку потегот на бразилскиот напаѓач. Имаше повеќе удари и потврда игра на овој натпревар, што делумно го потврдува резултатот, а непосредно пред крајот на мечот, Нејмар заработи црвен картон.

Тоа беше само почеток на сцената подготвена од Бразилецот, кој во тунелот сакаше физички да се пресмета со португалскиот дефанзивец на противничкиот тим, Тиагу Џало.

Сè започна со жолт картон кој го доби Нејмар на почетокот од второто полувреме. Една бизарна ситуација доведе до вториот, Нејмар беше фаулиран, сакаше што побрзо да го изведе досудениот прекршок, но Тиагу Џало ја зеде топката со цел да „украде“ драгоцени секунди во периодот кога парижаните бркаа погодок, па Нејмар го оттурна Џало и заработи исклучување.

Црвен картон доби и Тиагу Џало, играчот Лила не издржа на провокациите, дури и го фати за врат, па имаше физички отпор, а потоа инцидентот продолжи во тунелот.

Neymar… You wouldnt think that hes 29… pic.twitter.com/mi3rTXO4Hq

Neymar and Djalo have a fight in the tunnel during the PSG & Lille football match pic.twitter.com/Xptluo6BzP

— Everything Sports (@CompleteSports0) April 3, 2021