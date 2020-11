ВИДЕО: Бајден самоуверен: Не се сомневам дека наскоро ќе објавиме победа!

Камала Харис и јас сме задоволни од моменталната состојба, се чувствуваме добро од час во час. Немаме дилема дека во моментот кога ќе се пребројат гласовите до крај, јас и сенаторката ќе бидеме прогласени за победници, рече на денешната прес-конференција демократскиот кандидат, Џо Бајден

-Ве молам сите за трпеливост. Ова е процес кој трае, но пребројувањето на гласовите ќе заврши наскоро. Ќе знаеме за многу кратко – рече Џо Бајден.

Joe Biden: “We continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Sen. Harris and I will be declared the winners, so I ask everyone to stay calm … the process is working.” https://t.co/GwwRl4EUb3 #Election2020 pic.twitter.com/ub5cnFlFJ8

— ABC News (@ABC) November 5, 2020