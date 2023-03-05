Следува период на променливо облачно време

Дипломатот Милан Јазбец како амбасадор на Словенија во 2016 година дојде во Македонија, а во 2020 година си замина од Северна Македонија, но со неговите книжевни појави и лични посети се чини дека постојано е присутен во нашата држава. Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber Секогаш е убаво кога ќе сретнете личност од која …

Интервју со дипломатот, поет и писател, Милан Јазбец: По вокација и во душа сум новинар Read More »