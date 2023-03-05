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Од авторите на Слободен Печат
ВОЈНА ВО УКРАИНА
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Следува период на променливо облачно време
Времето во земјава утре ќе биде променливо облачно, во западните делови со слаб локален дожд, а на високите планини ќе врне слаб снег.
Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од -5 до 2, а максималната ќе достигне од 11 до 17 степени.
Во Скопје ќе биде променливо облачно со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе се спушти до -2, а максималната ќе достигне до 15 степени.
Следува период на променливо облачно време. Локални врнежи од дожд со променлив интензитет се очекуваат во вторник и во петок
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#време #ветер #температури
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