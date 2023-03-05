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ВОЈНА ВО УКРАИНА

Следува период на променливо облачно време

З.Д.
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скопје дожд дождливо време
Дожд во Скопје / Фото: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

Времето во земјава утре ќе биде променливо облачно, во западните делови со слаб локален дожд, а на високите планини ќе врне слаб снег.

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Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од -5 до 2, а максималната ќе достигне од 11 до 17 степени.

Во Скопје ќе биде променливо облачно со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе се спушти до -2, а максималната ќе достигне до 15 степени.

Следува период на променливо облачно време. Локални врнежи од дожд со променлив интензитет се очекуваат во вторник и во петок

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