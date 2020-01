ОБНОВЕНО: Земјотресот ја погоди Албанија, а не Македонија - ЕМСЦ објави грешен податок - Слободен печат

Земјотресот од 5 степени кој ја погоди Албанија е почувствуван и во Македонија.

Серверите на Европската сеизмолошка опсерваторија паднаа веднаш по земјотресот поради преголемиот сообраќај на нивната веб страница. Во тие моменти на социјалната мрежа Твитер, ЕМСЦ објави дека епицентарот на земјотресот бил во Македонија, а не во Албанија.

earthquake M4.5 in #North #Macedonia and felt in the region. Website and app is slow due to high traffic. Sorry about this

