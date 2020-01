Леброн во солзи поради Коби (ВИДЕО) - Слободен печат

Ѕвездата на ЛА Лејкерс, Леброн Џејмс не можеше да го скрие солзите откако ја прими веста за трагедијата и смртта на Брајант.

На Џејмс тешко му падна веста за трагичната смрт на својот голем пријател, кого судбината сакаше токму вчера да го помине на третото место на најдобри стрелци во НБА лигата.

Погледнете ја реакцијата на Џејмс…

LeBron James in tears as he exits the Los Angeles Lakers team plane following the news of Kobe Bryant’s death. James passed Kobe for 3rd on the all-time scoring list yesterday. pic.twitter.com/4gUYmRjUqI

— 12 SPORTS (@12SportsAZ) January 26, 2020