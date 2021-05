Која е Марина Грановскаја, најмоќната жена во фудбалот и архитектот на европскиот шампион

Екпиата на Челси вчера по втор пат во клупската историја стана европски шампион по победата над Манчестер сити од 1:0, а многумина сметаат дека најголеми заслуги за тоа има најмоќната жена во светот на фудбалот и која е човек од најголема доверба на Роман Абрамович, Марина Грановскаја.

Грановскаја е извршна директорка на Челси и е задолжена за спортската политика на „сините“, односно за трансферите и со години наназад покажува колку е „тешка во преговорите“.

Грановскаја од 2010 година е десна рака на сопственикот на Челси, Роман Абрамович, а три години подоцна стана и дел од извршниот одбор на „сините“.

Според луѓето во светот на фудбалот, нејзиниот збор е последен кога станува збор за трансферите, но и за договорите со спонзорите и токму Марина Грановскаја е најзаслужна што на сметката на Челси годишно ќе легнуваат по 60 милиони фунти годишно се до 2032 година од „Најки“. Засега ова е трет најголем спонзорски договор во фудбалот.

Грановскаја исто така ја нарекуваат и „челичната дама“ и „тивок убиец на преодниот рок“, а многумина тврдат дека зад културната и елегантна дама се крие цврста и бескомпромисна жена. Една од анегдотите кои го отсликуваат нејзиниот карактер е таа со легендарниот капитен на Челси, Џон Тери кога се натегаа околу новиот договор. Кога не можеа да најдат заеднички јазик, Марина Грановскаја на капитенот јасно му порача „земи или е**но остави“.

Timo Werner and hakim ziyech secured.

Kai havertz deal reportedly agreed.

Declan rice deal in talks.

Nicolai tagliafico deal in talks.

Ladies and gentlemen meet my newest crush doing all these wonders

Marina granovskaia 💙💙💙 pic.twitter.com/SaF8XLAlJU

— Junior (@Juniorgram4) July 21, 2020