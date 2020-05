Гус Хидинк се сомнева: Натпреварот против Барселона можеби е наместен! (ВИДЕО)

Холанѓанецот се потсети на мечот на „Стемфорд Бриџ“ и раната што сè уште го боли останувајќи без пласман во финалето за најголемиот европски клупски трофеј…

Полуфиналниот натпревар од Лигата на шампионите помеѓу Челзи и Барселона во 2009 година според фудбалските стручњаци го одбележа лошото судење на Норвежанецот Том Хенинг Евребе.

Тогашниот менаџер на лондонските „сини“, Гус Хидинк и денес тврди дека тој натпревар е навистина сомнителен.

Скандинавскиот арбутар според холандскиот стратег ја оштети домашната екипа, а голот на одлуката во судиското надополнување за пласман во финалето го постигна Андрес Иниеста.

– Бев изненаден од судењето затоа што знаев дека Норвежанецот може да го направи тоа многу подобро. Дали мислам дека тоа беше најлошото судење досега? Да, јас го тврдам тоа – рече Хидинк за холандските медиуми, додавајќи:

– Тоа беше единствениот момент во мојата кариера кога помислив дека е можно да се намести натпревар.

