Градоначалниците во Италија против оние кои ја кршат изолацијата: „Ќе ве фатам утре, а не за една година!“ (ВИДЕО)

Италијанските градоначалници и челници на регионите, на социјални мрежи ги загубија нервите поради неодговорните граѓани кои ја кршат изолацијата наметната поради брзото ширење на коронавирусот.

– Слушам дека некои од вас сакаат да направат дипломска забава. Ќе ви испратиме полиција. Со пламенофрлачи – вели еден градоначалник смирено, додека друг пак е многу потемпераментен.

„Ќе ве уловам. Утре, не за една година. Утре! Јас сум градоначалник. Не сакам шетање во мојот град. Не можам да ви забранам да го напуштите вашиот дом? Во ред, ќе ви забранам излегување на јавни површини“, вели тој.

My new favourite thing is Italian mayors and regional presidents LOSING IT at people violating quarantine. Here’s an eng subtitled compilation. “I hear you wanna throw graduation parties. I’m gonna send the police over. With flamethrowers.” #Covid19 #coronavirus pic.twitter.com/NbYuWePIVt

— 🌈 (@protectheflames) March 21, 2020