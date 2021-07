ФОТО: Јутјуб ѕвездата Корина Копф на „OnlyFans“ заботила повеќе од милион долари за 48 часа

Јутјуб ѕвездата Корина Копф тврди дека во првите 48 часа на „OnlyFans“ успеала да заработи неверојатни милион долари.

Моделот и инфлуенсер со повеќе од 5,8 милиони следбеници на социјалната мрежа „Инстаграм“ минатиот месец си отворила профил на „OnlyFans“ и многу брзо почна да се фали колку добро ѝ оди.

Колку заработила, Копф неодамна му призна на колегата инфлуенсер Дејвид Добрик. Имено, тој во своето видео ја прашал колку заработува. „За 48 часа заработив нешто повеќе од еден милион долари“, одговорила Корина.

„Тогаш се коцкав да се прославам и освоив уште 30.000 долари“, додаде таа. Копф исто така рече дека обожавателите ѝ оставале бакшиш од 100 долари.

i don’t care what anyone says, i made $165,000 on just one picture of my boobs

— corinna (@CorinnaKopf) June 21, 2021