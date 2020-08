Ентони Хопкинс 170 денови во строг карантин: Вели дека не полудел, но фотографијата покажува нешто друго…

Фотографијата која што ја поставил на социјалната мрежа Твитер, ги изненади неговите фанови.

Легендарниот Ентони Хопкинс го „запалил” интернетот со новата фотографија, која што ја поставил на социјалната мрежа Твитер.

Актерот на оваа социјална мрежа е многу активен, често ги развеселува своите фанови со необични снимки – како една на која што свири клавир заедно со својата мачка. Меѓутоа, сега на неа споделил необична селфи фотографија.

170 days in quarantine and I think I’m still sane 🤪 pic.twitter.com/FEimTodHNN

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) August 26, 2020